Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklikler meydana geliyor. Akaryakıta zam gelecek mi ve motorine zam geldi mi merak ediliyor. Akaryakıta zam gelecek mi? Motorine zam geldi mi? Motorin kaç TL, ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Akaryakıta zam var mı? Motorine zam geldi mi? Motorin kaç TL, ne kadar oldu?

Akaryakıta zam gelecek mi sorusu gündeme geliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Motorin kaç TL, ne kadar olduğu araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Akaryakıta zam var mı ve motorine zam geldi mi araştırılıyor. Akaryakıta zam var mı? Motorine zam geldi mi? Motorin kaç TL, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 2 kuruş, Ankara'da 28 lira 48 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 58 kuruştan satılacak.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 2 kuruş, Ankara'da 28 lira 48 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 58 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.