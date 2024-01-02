Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine ne kadar zam gelecek?

Akaryakıta zam gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonomi çevrelerinde akaryakıt fiyatlarında bir zam olabileceği yönünde tahminler bulunuyor. Tüketiciler ve sektör temsilcileri de olası bir zam kararını endişeyle bekliyor. Peki, Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine ne kadar zam gelecek? Detaylar haberimizde...

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Geçen yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenleme yapılmıştı. 3 Ocak'ta Aralık 2023'ün üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt ürünlerinin maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında son 6 aylık üretici enflasyonu kadar artış olacak. Buna göre akaryakıta yüzde 25'in üzerinde ÖTV zammı gelmesi bekleniyor.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Açıklanacak veri ile birlikte ÜFE'nin yüzde 25 olması durumunda maktu ÖTV tutarları; benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye yükselecek. Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de dahil edildiğinde benzinde en az 2,25 TL, motorinde 2,11 TL'lik artış meydana gelecek. Zammın gerçekleşmesi durumunda benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.