Akaryakıta zam geldi mi? 5 Ekim Benzin ve motorine zam gelecek mi? Mazota zam geldi mi? Yakıta zam!

Bugün yapılacak olan OPEC toplantısından arz kesintisi kararı çıkacağına kesin gözü ile bakılırken petrol ve motorine ardı ardına zamlar geldi. Dün gece gelen zamlara yenilerinin ekleneceği bilgisi öğrenildi. Peki, akaryakıta zam geldi mi? Benzin ve mazota zam geldi mi? Motorine zam geldi mi? merak edildi. İşte, akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatlarına göre yakıta zam haberleri!

Akaryakıta zam geldi mi? Benzin ve motorine zam var mı? Bugün yapılacak olan OPEC toplantısından arz kesintisi kararı çıkacağına kesin gözü ile bakılırken petrol ve motorine ardı ardına zamlar geldi. Dün gece gelen zamlara yenilerinin ekleneceği bilgisi öğrenildi. Peki, akaryakıta zam geldi mi? Benzin ve mazota zam geldi mi? Motorine zam geldi mi? merak edildi. İşte, akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatlarına göre yakıta zam haberleri!

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

Milyonlarca araç sahibi büyük bir indirim beklerken, brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Zammın ardından benzin bazı şehirlerde 20 lira seviyesine, motorin ise 24 liranın üzerine çıktı.

BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI ARTTI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Zammın ardından benzin bazı şehirlerde 20 lira seviyesine, motorin ise 24 liranın üzerine çıktı.

GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 86 kuruşa, Ankara'da 20 lira 1 kuruşa, 19 lira 99 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24 lira 22 kuruşa, Ankara'da 24 lira 34 kuruşa, İzmir'de 24 lira 36 kuruşa çıktı.

YAKITA ZAM VAR MI?

OPEC toplantısında arz kesintisi kararı alınacağının beklentisi brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Bu haftaya 2,55 yükselişle başlayan petrol fiyatları araç pompalarına yansıdı. 5 Ekim'den geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 TL zam geldi. Bu zamların dışında yeni bir zam haberi daha gündemde. Buna göre; 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 74 kuruş, motorin grubunda 1,39 TL fiyat artışı bekleniyor.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNDE!

Geçtiğimiz gün yapılan zamların etkisi henüz geçmemişken, bu geceden itibaren yeniden zam geleceği haberi araç sahiplerini üzdü. Bu haftanın ilk işlem gününe 2,50 yükselişle başlayan brent petrol fiyatları 90 doların üzerine çıktı. Bugün itibari ile OPEC+'in toplantısında arz kesintisi kararı alınacağına dair beklenti enerji piyasalarını alt üst etti. Diğer yandan ABD'den gelen bir haber petrole gelen zamları destekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını ilan etti.

DÜNYADA YÜKSELEN PETROL FİYATLARI POMPAYA YANSIDI

Yaşanan bu gelişmeler yurtiçinde benzin ve motorin fiyatlarına direkt olarak etki etti. Geçtiğimiz akşam benzine 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 TL zam geldi. Bu zamların ardından 6 Ekim tarihinde geçerli olacağı ifade edilen yeni bir zam beklentisi var. Buna göre; benzin grubunda 74 kuruş, motorin grubunda 1,39 TL fiyat artışı bekleniyor. Otogazda ise 76 kuruş indirim söz konusu olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI

05.10.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 19,84 TL

Gazyağı TL/lt: 21,87 TL

Motorin TL/lt: 24,17 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 24,22 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,41 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,33 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.73 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.85 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.82 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 5 Ekim 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: