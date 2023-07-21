Akaryakıta yeniden zam mı geldi? 21 Temmuz Cuma 2023 Benzine, mazota, motorine ve LPG'ye yeni zam mı yapıldı, tekrardan zam var mı?

Geçtiğimiz gün akaryakıta gelen ÖTV zamlarından sonra dolardaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarının arması nedeniyle akaryakıta tekrar zam bekleniyor. Bu geceden itibaren akaryakıt ürünlerine tekrardan zam gelecek. Peki, Akaryakıta yeniden zam mı geldi? 21 Temmuz 2023 Benzine, mazota, motorine ve LPG'ye yeni zam mı yapıldı, tekrardan zam var mı? İşte detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin fiyatları kaç TL? Güncel motorin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, Akaryakıta yeniden zam mı geldi? 21 Temmuz 2023 Benzine, mazota, motorine ve LPG'ye yeni zam mı yapıldı? İşte bilgiler...

AKARYAKITA TEKRARDAN ZAM MI GELİYOR 2023?

Son dönemlerde brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Gelen bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 34 liraya dayandı.

GÜNCEL AKARYAKIT VE BENZİN FİYATLARI KAÇ TL? (21 TEMMUZ CUMA 2023)

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT ÖTV ZAMMINDAN SONRA KAÇ TL'YE YÜKSELMİŞTİ? (GEÇEN HAFTA)

Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV tutarlarındaki artış, bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın oldu. Kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır" denildi.

BENZİNE VE MOTORİNE NE KADAR ÖTV ZAMMI GELDİ 2023? (GEÇEN HAFTA)

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile akaryakıtta ÖTV tutarına litre başı 5 TL zam geldi:

- Benzinde ÖTV 2,52 TL'den 7,52 TL'ye çıktı.

- Motorinde ÖTV 2,05 TL'den 7,05 TL'ye çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.