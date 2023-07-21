Akaryakıta yeniden zam mı geldi? 21 Temmuz Cuma 2023 Benzine, mazota, motorine ve LPG'ye yeni zam mı yapıldı, tekrardan zam var mı?
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Geçtiğimiz gün akaryakıta gelen ÖTV zamlarından sonra dolardaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarının arması nedeniyle akaryakıta tekrar zam bekleniyor. Bu geceden itibaren akaryakıt ürünlerine tekrardan zam gelecek. Peki, Akaryakıta yeniden zam mı geldi? 21 Temmuz 2023 Benzine, mazota, motorine ve LPG'ye yeni zam mı yapıldı, tekrardan zam var mı? İşte detaylar...
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin fiyatları kaç TL? Güncel motorin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, Akaryakıta yeniden zam mı geldi? 21 Temmuz 2023 Benzine, mazota, motorine ve LPG'ye yeni zam mı yapıldı? İşte bilgiler...
Son dönemlerde brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Gelen bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 34 liraya dayandı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.
Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV tutarlarındaki artış, bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın oldu. Kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır" denildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile akaryakıtta ÖTV tutarına litre başı 5 TL zam geldi:
- Benzinde ÖTV 2,52 TL'den 7,52 TL'ye çıktı.
- Motorinde ÖTV 2,05 TL'den 7,05 TL'ye çıktı.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.