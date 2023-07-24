KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatı 36 TL'yi geçecek. Peki, Akaryakıta tekrar zam mı geliyor? Benzine tekrar zam mı gelecek 2023? Benzin, motorin, LPG, mazot tekrar zamlanacak mı? İşte detaylar...

Benzine yeniden zam mı var? Mazota yeni zam mı gelecek? Motorine yeniden zam mı geliyor? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Akaryakıta tekrar zam mı geliyor? Benzine tekrar zam mı gelecek 2023? Benzin, motorin, LPG, mazot tekrar zamlanacak mı? Güncel fiyatlar kaç TL? İşte bilgiler...

BENZİNE YENİDEN ZAM MI GELİYOR 2023?

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Benzinin litresinin 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira artması beklenirken, zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lirayı aşacak.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzine bir zam geliyor. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litresinin bu gece yarısından itibaren 2 lira artması bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI KAÇ TL OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruşa, Ankara'da 36 lira 54 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruşa çıkacak.

Güncel benzin fiyatları:

İstanbul : 36 lira 5 kuruş

36 lira 5 kuruş Ankara : 36 lira 54 kuruş

36 lira 54 kuruş İzmir : 36 lira 64 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.