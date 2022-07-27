Akaryakıta indirim var mı? (GÜNCEL): 27 - 28 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine 50 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 23 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 38 kuruşa geriledi.

MOTORİNİN ARDINDAN BİR İNDİRİM DE BENZİNE

Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. Benzinin litresi 50 kuruş düştü.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından İstanbul'da benzinin litresi 22 lira 23 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22 lira 38 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI

27.07.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 22,25 TL

Gazyağı TL/lt: 23,06 TL

Motorin TL/lt: 24,48 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 24,53 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,58 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,01 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.78 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.77 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.89 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.86 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 99,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,74 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 37 bin varillik düşüş öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 121 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki düşüş beklentisi, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, Gazprom'un bugünden itibaren Kuzey Akım doğal gaz boru hattından Almanya'ya giden gaz miktarının, kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşürüleceğini açıklaması da fiyatları yukarı çekti.

Rus enerji şirketi Gazprom, pazartesi günü Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 100,26 ile 100,49 dolar aralığının direnç, 99,59 ile 99,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Temmuz 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Temmuz 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.