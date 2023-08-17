Akaryakıta indirim var mı? 17-18 Ağustos akaryakıt indirim geldi mi?

Son zamanlarda zam yağmuruna tutulan akaryakıt bu kez ilk defa yüzleri güldürecek. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı düşecek. Peki, Akaryakıta indirim var mı? 17 Ağustos akaryakıt indirim geldi mi? İşte detaylar…

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik hasebiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Fiyatı 38 liranın üzerine çıkan motorine, 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki ama akaryakıta indirim var mı? 17 Ağustos akaryakıt indirim geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Son zamanlarda art arda gelen zamların gölgesinde, akaryakıt fiyatları bu sefer düşüş yaşayacak gibi görünüyor. Gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlarla birlikte, motorin fiyatı 1 lira 52 kuruş düşecek. İstanbul'da litre başına 36 lira 86 kuruş ödeyerek motorin temin edebileceksiniz. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli olarak dalgalanıyor. Ardı ardına gelen zam haberlerinden sonra, şimdi araç sahipleri için sevindirici bir haber var. Fiyatları 38 liranın üzerine çıkan motorin için, 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

17-18 AĞUSTOS AKARYAKIT İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı. İndirimin ardından motorinin litresi İstabul'da 36 lira 86 kuruşa, Ankara'da 37 lira 36 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 52 kuruşa inecek.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA YÖNTEMİ NEDİR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, süreç şu şekilde işlemektedir: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenir, ardından KDV (Katma Değer Vergisi) hariç rafineri satış fiyatı hesaplanır. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi yaparak hesaplanır. Belli bir fiyat değişim farkı gözetilerek gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirlenir.

Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle farklılık gösterebilir. Fiyatlar şirketlere ve bölgelere göre küçük değişiklikler gösterebilir.