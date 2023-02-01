Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Peki Akaryakıta indirim mi gelecek? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Peki, Akaryakıta indirim mi gelecek? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

AKARYAKITA İNDİRM Mİ GELECEK?

Edinilen bilgiye göre bu gece yarısı itibariyle 2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Buna göre yapılan İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 19 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 52 kuruştan satılacak.

BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

Bu gece yarısı itibariyle 2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Yapılacak indirimin ardından fiyatların düşmesi bekleniyor. Güncel Motorin ve Benzin fiyatları şu şekilde:

Motorin fiyatları

İstanbul 23.45 TL

Ankara 23.72 TL

İzmir 23.76 TL