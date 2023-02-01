Akaryakıta indirim mi gelecek? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Peki Akaryakıta indirim mi gelecek? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Peki, Akaryakıta indirim mi gelecek? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...
Edinilen bilgiye göre bu gece yarısı itibariyle 2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Buna göre yapılan İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 19 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 52 kuruştan satılacak.
Bu gece yarısı itibariyle 2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Yapılacak indirimin ardından fiyatların düşmesi bekleniyor. Güncel Motorin ve Benzin fiyatları şu şekilde:
Motorin fiyatları
- İstanbul 23.45 TL
- Ankara 23.72 TL
- İzmir 23.76 TL
- İstanbul 21.14 TL
- Ankara 21.37 TL
- İzmir 21.27 TL
Benzin ve Motorin fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.