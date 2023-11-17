Vergi artışları, petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Peş peşe gelen zamların ardından hem benzin 35 lirayı, motorin ise 38 lirayı aştı. Ancak son dönemde brent petrolün düşüşü ile birlikte Akaryakıta indirim gelecek mi? 17 Kasım benzine, motorine indirim var mı? merak edildi.

Akaryakıta indirim gelecek mi? 17 Kasım benzine, motorine indirim var mı?

Akaryakıta indirim gelecek mi? Vergi artışları, petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Peş peşe gelen zamların ardından hem benzin 35 lirayı, motorin ise 38 lirayı aştı. Ancak son dönemde brent petrolün düşüşü ile birlikte Akaryakıta indirim gelecek mi? 17 Kasım benzine, motorine indirim var mı? merak edildi. İşte detaylar...

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Son dönemde üst üste zam gelen akaryakıtta araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 77 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI YÖN ARAYIŞINDA

Dün 81,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugünde77 dolar seviyelerinde seyrediyor. Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün son 4 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

ABD VE ÇİN'DEKİ GELİŞMELER FİYATLARI BASKILIYOR

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de açıklanan ekim ayı ekonomik göstergeleri ise üretim, tüketim, yatırım ve istihdam alanlarında Kovid-19 sonrası toplanmadaki güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor. ABD ve Çin ekonomisine dair gelişmeler, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin endişelere yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMALARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 77,58 ile 77,70 dolar aralığının direnç, 77,46 ile 77,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Dolar kuru 29 lirayı zorlarken, brent petrol fiyatları ise dip yapmış durumda. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçmezse akaryakıta önümüzdeki günlerde indirim gelmesi bekleniyor.