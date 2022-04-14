Akaryakıta indirim gelecek mi? 15 Nisan Benzine ve mazota indirim var mı? Güncel benzin ve mazot fiyatları!

Akaryakıta indirim var mı? Araç sahipleri son günlerde üst üste gelen akaryakıta indirim haberlerinin ardından bugün de Akaryakıta indirim var mı merak ediyor. Rusya - Ukrayna savaşının müzakere aşamasında geçmesinin ardından düşen petrol fiyatları sonra benzin ve motorin fiyatları indirim beklentisi oluştu. Peki, Akaryakıta indirim gelecek mi? Benzine ve mazota indirim var mı? Motorine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve mazot fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

14.04.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,00 TL

Gazyağı TL/lt: 19,85 TL

Motorin TL/lt: 20,21 TL

TL/lt: 20,21 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 20,25 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 15,29 TL

Fuel Oil TL/Kg: 12,90 TL

PETROL FİYATLARI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 108,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla artış görülmesi etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 400 bin varil (yüzde 2,3) artarak yaklaşık 421 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Çin'de artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan sıkı karantina önlemlerinin yılın geri kalanında talep görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etmesi de fiyatları baskıladı.

Ajans, dün yayınlanan mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"da, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü 260 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti.

IEA, ayrıca küresel petrol arzının yılın ikinci çeyreğinde "yoğun bir belirsizlik altında olacağına" işaret ederek, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının da giderek büyüdüğüne işaret etti.

Öte yandan, Libya'da 2022 yılı içinde günlük petrol üretiminin 1 milyon 400 bin varile yükseltileceği, daha sonraki yıllarda miktarın daha da artırılacağı duyuruldu. Libya Petrol Kurumu Başkanlığından şubatta yapılan açıklamada, ülkede günlük petrol üretiminin 1 milyon 200 bin varil olduğu belirtilmişti.

Kovid-19 salgınına karşı Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen ve halen devam eden kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri de fiyatların düşük seyrine katkıda bulunuyor.

Kentte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kapanma kademeli olarak gevşetilmeye başlatılsa da sokağa çıkma yasağı şehrin büyük bölümünde devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 108,48 ile 109,07 dolar aralığının direnç, 107,50 ile 107,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.86 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.64 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.88 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.77 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.89 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.71 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 14 Nisan 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 14 Nisan 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 14 Nisan 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

14 Nisan itibariyla henüz akaryakıta zam yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta zam gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

14 Nisan itibariyla henüz akaryakıta indirim yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta indirim gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.