Akaryakıta bu gece zam olacak mı? SON DAKİKA! 21 Aralık bu gece akaryakıta zam var mı?

Akaryakıta bu gece zam olacak mı? Uzun bir süredir son 5 ayın en düşük seviyesi olan 72-74 dolar aralığında seyreden brent petrol, Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle yükselişe geçti. Peki, akaryakıta zam gelecek mi? İşte, bu gece akaryakıta zam olacak mı? Detaylar haberimizde...

AKARYAKITA BU GECE ZAM OLACAK MI?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün benzine gelen zammın ardından bu gece de motorinin fiyatı 1 lira 62 kuruş artacak.

MOTORİNİN LİTESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 16 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 3 kuruşa çıkacak.

İNDİRİMLER YERİNİ ZAMLARA BIRAKTI

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle indirimler yerini zamlara bıraktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.