Benzin ve motorin litre fiyatlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde indirim yapılması öngörülüyor. Araç sahipleri, indirimin pompaya ne zaman yansıyacağını ve fiyatlarda ne kadar gerileme olacağını merakla bekliyor. Peki, Akaryakıta benzine, motorine indirim mi gelecek, ne zaman pompaya yansıyacak?

AKARYAKITA BENZİNE, MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere düşüş planlanıyor.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte benzin fiyatında 1 lira 30 kuruş, motorin fiyatında ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. Bu gelişmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarının ülke genelinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA POMPA FİYATLARI DÜŞECEK

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litresi 51,88 liraya, motorinin litresi ise 53,01 liraya gerileyecek. Diğer şehirlerde de benzer oranlarda indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.