Akaryakıt zammı ne zaman? Motorin zammı, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Motorin fiyatlarına yapılan bu zam, akaryakıt maliyetlerini daha da artıracak. Yarından itibaren geçerli olacak bu fiyat artışı, tüketiciler üzerinde bir yük oluşturacak gibi görünüyor. Peki, Akaryakıt zammı ne zaman? 2025 Motorin zammı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN?

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.47 TL fiyat artışı bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.11 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.01 TL