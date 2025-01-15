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Akaryakıt zammı ne zaman? 2025 Motorin zammı ne zaman yapılacak?

Akaryakıt zammı ne zaman? 2025 Motorin zammı ne zaman yapılacak?
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2025 yılında akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor! Yarından itibaren motorin fiyatlarına 1,47 TL artış yapılması bekleniyor. Küresel petrol fiyatlarındaki artış ve iç piyasadaki gelişmeler, motorin grubunda yeni bir fiyat düzenlemesini gündeme getirdi.

Akaryakıt zammı ne zaman? Motorin zammı, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Motorin fiyatlarına yapılan bu zam, akaryakıt maliyetlerini daha da artıracak. Yarından itibaren geçerli olacak bu fiyat artışı, tüketiciler üzerinde bir yük oluşturacak gibi görünüyor. Peki, Akaryakıt zammı ne zaman? 2025 Motorin zammı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN?

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.47 TL fiyat artışı bekleniyor.

Akaryakıt zammı ne zaman? 2025 Motorin zammı ne zaman yapılacak?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.11 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.01 TL

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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