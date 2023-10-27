Haberler ›› Otomobil ›› Akaryakıt İstasyonunda Otomobil Alev Aldı: 3 Yaralı, 1 Koyun Öldü

Akaryakıt İstasyonunda Otomobil Alev Aldı: 3 Yaralı, 1 Koyun Öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çıkışında meydana gelen olayda, otomobil alev aldı ve içerisinde bulunan 2 çocuk ve bir kişi yaralandı. Ayrıca otomobilin bagajındaki bir koyun öldü, diğeri ise yaralandı. Soruşturma başlatıldı.