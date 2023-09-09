Akaryakıt İstasyonunda Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

AKSARAY'da akaryakıt istasyonunda tankerin dolum yaptığı sırada, otomobiliyle drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi. Drift anları istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen 68 ABY 107 plakalı otomobilin sürücüsü, yakıt aldıktan sonra tanker dolum yaparken drift yaptı. Bu sırada bisikletiyle istasyondan geçen bir çocuk, otomobili fark edip durmasıyla, olası bir kazadan kurtuldu. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri istasyona gelip aracın drift yaptığını tespit ederek plakasına 20 bin 342 lira para cezası uyguladı. Sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

'BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIK'

Olayı anlatan istasyon çalışanı Osman Hüyük, "Dolum tankeri geldi, dolum yaparken bir beyaz araç gelip istasyon içinde drift yaptı. Az kalsın pompaya çarpacaktı. Büyük bir tehlike atlattık. Biz de durumu polise bildirdik. Ekiplerin gereğini yapması rica ediyorum. Burası drift için hiç uygun bir yer değil" diye konuştu.