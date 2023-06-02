Sakarya'nın Akyazı ilçesinde akaryakıt istasyonu önünde alev alan otomobil paniğe sebep oldu. İlk müdahalenin akaryakıt çalışanları tarafından yapıldığı yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Ada Caddesi sanayi girişinde bulunan akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G.'ye ait 54 AGC 851 plakalı Mercedes marka otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören otomobil sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. O sırada akaryakıt istasyonu çalışanları da yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. - SAKARYA