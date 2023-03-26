Geçen hafta gelen zamların ardından bu kez de 23 Şubat'tan itibaren tekrar fiyat değişikliğine gidilmesi ile Akaryakıt indirim var mı? Sorusu merak edildi. Birçok kişi Akaryakıt indirim var mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Akaryakıt indirim var mı? Benzine motorine indirim gelecek mi? Benzin motorin fiyatları indirim!

Akaryakıt indirim var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt indirim var mı? Sorusu bu nedenle gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda bir indirim yapılmıştı. Peki, Akaryakıt indirim var mı? Benzine motorine indirim gelecek mi? Benzin motorin fiyatları indirim!

AKARYAKIT İNDİRİM VAR MI?

28 Mart Salı günü itibarıyla benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Araç sahiplerini mutlu edecek bu indirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 79 kuruş, Ankara'da 20 lira 13 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 12 kuruştan satılacak.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

28 Mart Salı gününden itibaren benzine 81 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 79 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 13 kuruştan satılacak.