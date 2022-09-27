Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Düşüş sonrası başta benzin ve mazot fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Peki, Akaryakıt indirim var mı? Benzine motorine indirim gelecek mi? Benzin motorin fiyatları indirim! Mazota indirim var mı?

Akaryakıt indirim var mı? Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Düşüş sonrası başta benzin ve mazot fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Peki, Akaryakıt indirim var mı? Benzine motorine indirim gelecek mi? Benzin motorin fiyatları indirim! Mazota indirim var mı? Motorine indirim var mı? İşte detaylar...

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Motorin, LPG ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD ham petrolü Ocak ayından bu yana ilk kez 80 doların altına gerilerken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri bu indirimin 5 liradan daha fazla olabileceği görüşünde.

AKARYAKITA NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Sektör temsilcileri tarafından ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacağı belirtildi. Ancak 5 liralık indirim söylentisi olsa da petrol piyasaları bugün yükselişe geçti. Brent petrol bu sabah 83,50 doların üzerine yükselirken, ham petrol ise 77,35 dolardan işlem görüyor.

DURGUNLUK SİNYALLERİ TALEP BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRÜYOR

Dünya üzerindeki başlıca merkez bankalarının para politikaları daha da sıkılaşırken bunun talebe yönelik etkileri devam etti. ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticileri dün enflasyonu düşürme ihtiyacının altını çizerek bunun bir durgunluk pahasına da olsa yapılması gerektiğini belirtti. FED Cleveland Başkanı Loretta Mester, yetkililerin kısıtlayıcı para politikasını bir süre daha sürdürmesi gerektiğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi ve resesyon endişeleri ile birlikte enerji tüketiminin düşeceği beklentileri, petrol fiyatlarının iki yıl sonra ilk kez üç aylık bir kayıp serisine hazırlanmasına neden oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI

27.09.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 19,22 TL

Gazyağı TL/lt: 21,87 TL

Motorin TL/lt: 23,05TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,10 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,08 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,59 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.73 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.85 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.82 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Eylül 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Eylül 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Eylül 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.