Akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? Akaryakıtta indirim olacak mı? SON DAKİKA! 15 Mart Bu gece yakıta indirim gelecek mi?

Akaryakıtta indirim olacak mı? Araç sahipleri bu soruya yanıt arıyor. Brent petroldeki düşüşün ardından, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Peki, Akaryakıt indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Son Dakika! Akaryakıta indirim var mı? Benzine ve motorine indirim var mı? Mazota indirim var mı soruları gündem oldu. İşte detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM VAR MI?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında sektör temsilcileri bir araya gelecek. 16 Mart Çarşamba günü yapılacak toplantıya, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) ve Petrol Sanayi Derneği (PETDER) temsilcileri katılacak. Yükselen fiyatların akaryakıt satışlarındaki düşüşe etkisinin değerlendirileceği toplantıda, maliyet ve fiyat baskısına karşı öneriler masaya yatırılacak.

KREDİ KARTINA AYRI TARİFE

Kredi kartı komisyonlarından rahatsız olan akaryakıt bayilerinin, nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getireceği öğrenildi. Bayiler, bu kapsamda nakitle yakıt alımının daha ucuz yapılabileceği bir formülü gündeme taşıyacak. Bayi karlarının dağıtımcılarla yarı yarıya paylaşıldığına dikkat çeken bayi temsilcileri, kredi kartı komisyonlarının da dağıtıcılarla eşit şekilde paylaşılmasını talep edecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) akaryakıt satışına yönelik özel düzenleme yapmasını isteyen akaryakıtçılar, bankaların akaryakıt satışlarına yönelik farklı bir komisyon tarifesi getirebileceğini ifade ediyor.

MESAFEYE GÖRE ÜCRET

Akaryakıtta nakliye ücretlerinin kâr paylarının dışında hesaplanması, nakliye fiyatlarının il, ilçe ve bölge bazında mesafeye göre belirlenmesi talebi de masaya gelecek. Dağıtım şirketlerinin toptancılara yaptığı indirimin fiyat hesabına dahil edilmesiyle de indirimin akaryakıt bayilerine yansıtılması, bu şekilde hem tüketicinin daha ucuza yakıt alabileceği, hem de bayilerin yükünün hafifletilebileceği ifade ediliyor. Dağıtım şirketlerinin yaptığı akaryakıt indirimlerinin bayilere kesinti olarak yansıtılmamasının da talepler arasında olabileceği ifade ediliyor.

EPDK'DAN YENİ YOL HARİTASI

Toplantıdan çıkan fikirlerin, EPDK yönetiminin de gündemine gelmesi, kurul toplantısında çözüm önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. EPDK'dan konuyla ilgili bir karar alınması halinde de akaryakıt satışında önümüzdeki döneme ait yol haritası belirlenmiş olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle rekor oranlarda artan ham petrol fiyatlarının düşüşe geçmesinin de önümüzdeki döneme yönelik planlamalarda dikkate alınması bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların kaynağından geri çekildiğini belirtti. EPGİS'in zamlar konusunda bir yetkisi olmadığı, sadece hesaplayarak vatandaşa duyurduğu biliniyor.

BENZİN FİYATLARI AYNI KALDI

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.

MOTORİNDE DE ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

ZAMLAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, zammın iptal nedenine ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre açıklamada, "Yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MAZOTA İNDİRİM GELECEK Mİ?

15 Mart günü mazotta indirim yapıldığına dair EPGİS'ten bir açıklama gelmemiştir. Geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır. AKARYAKIT FİYATLARI 15.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 20,42 TL Gazyağı TL/lt: 18,53 TL Motorin TL/lt: 20,52 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 20,56 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,21 TL Fuel Oil TL/Kg: 15,17 TL

Ukrayna - Rusya savaşı bittiğinde #benzin ve #motorin fiyatları düşer mi? — Haberler (@Haberler) March 15, 2022

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