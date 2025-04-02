AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM! Akaryakıt fiyatlarına zam ne zaman gelecek? Benzin litre fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı bilgisi geçtiğimiz günlerde kesinleşmişti. Ancak bu artış henüz pompa fiyatlarına yansımamıştı. Şimdi ise zamlı fiyatların yürürlüğe gireceği tarih netleşti. Bu gelişmeyle birlikte "akaryakıt fiyatlarına zam" aramaları yeniden yükselişe geçti. Özellikle şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşlar, akaryakıtlarını zam öncesi almak için istasyonlara yöneliyor. Peki, Akaryakıt fiyatlarına zam ne zaman gelecek? Benzin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Benzin grubunda yapılan yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte, 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren litre başına 2,50 TL'lik bir zam uygulanacak. Bu zamla birlikte birçok şehirde benzinin litre fiyatı yeniden çift haneli rakamları aşacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için yeni bir artış bilgisi paylaşılmadı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.72 TL/LT

Motorin 46.83 TL/LT

Otogaz / LPG 28.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.57 TL/LT

Motorin 46.71 TL/LT

Otogaz / LPG 27.59 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.29 TL/LT

Motorin 47.57 TL/LT

Otogaz / LPG 28.09 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.65 TL/LT

Motorin 47.93 TL/LT

Otogaz / LPG 28.04 TL/LT