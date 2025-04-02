Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt

Hisarcıklıoğlu "Boykot yanlıştır" dedi, Özel'in tepkisi çok sert oldu
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM! Akaryakıt fiyatlarına zam ne zaman gelecek? Benzin litre fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM! Akaryakıt fiyatlarına zam ne zaman gelecek? Benzin litre fiyatı ne kadar?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor haberleri, sürücüleri bir kez daha endişelendirdi. Özellikle benzin kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası, "benzin litre fiyatı ne kadar olacak?" ve "3 Nisan benzin zammı ne kadar?" soruları gündeme taşındı.

Akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı bilgisi geçtiğimiz günlerde kesinleşmişti. Ancak bu artış henüz pompa fiyatlarına yansımamıştı. Şimdi ise zamlı fiyatların yürürlüğe gireceği tarih netleşti. Bu gelişmeyle birlikte "akaryakıt fiyatlarına zam" aramaları yeniden yükselişe geçti. Özellikle şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşlar, akaryakıtlarını zam öncesi almak için istasyonlara yöneliyor. Peki, Akaryakıt fiyatlarına zam ne zaman gelecek? Benzin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Benzin grubunda yapılan yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte, 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren litre başına 2,50 TL'lik bir zam uygulanacak. Bu zamla birlikte birçok şehirde benzinin litre fiyatı yeniden çift haneli rakamları aşacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için yeni bir artış bilgisi paylaşılmadı.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM! Akaryakıt fiyatlarına zam ne zaman gelecek? Benzin litre fiyatı ne kadar?

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.72 TL/LT

Motorin 46.83 TL/LT

Otogaz / LPG 28.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.57 TL/LT

Motorin 46.71 TL/LT

Otogaz / LPG 27.59 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.29 TL/LT

Motorin 47.57 TL/LT

Otogaz / LPG 28.09 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.65 TL/LT

Motorin 47.93 TL/LT

Otogaz / LPG 28.04 TL/LT

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.