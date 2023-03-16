Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir de akaryakıt fiyatları kaç TL?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken. Akaryakıt ve motorin fiyatlardaki indirim ve zam haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Güncel Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir de akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Güncel Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir de akaryakıt fiyatları kaç TL? Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİMİ GELECEK?

Edinilen bilgiye göre Akaryakıt fiyatlarına 17 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 34 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 57 kuruştan, Ankara'da ise 19 lira 96 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,45 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 20,50 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,50 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,90 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,88 TL

Motorin fiyatı: 21,33 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 21,39 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.