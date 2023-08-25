Akaryakıt Fiyatları Güncellemesi: 25-26 Ağustos Benzine ve Motorine İndirim veya Zam Var Mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI

25.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 37,74 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 37,86 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,91 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,62 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,87 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,70 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 83,36 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 83,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,40 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına ilişkin veriler petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 100 bin varil azalarak 433 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Beklenti stokların 2 milyon 418 bin varil düşeceği yönündeydi.

Öte yandan, ABD'nin faiz politikasındaki belirsizlikler petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. Piyasalar, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ülkenin faiz politikasına ilişkin ipuçları vermesi beklenen konuşmasını bekliyor.

ABD'de faiz oranlarının daha yüksek olması ihtimali, ekonomik aktivitenin bu yıl daha da yavaşlayacağı ve ham petrol talebini azaltacağı endişelerini beraberinde getirdi. ABD doları bugün hazirandan bu yana en güçlü seviyesine çıktı. Diğer para birimlerine karşı dolardaki güçlenme, ham petrolü uluslararası alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. ABD dolar endeksi saat 9.33'te kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 104,117 oldu.

Brent petrolde teknik olarak 84,10 ile 84,30 dolar aralığının direnç, 83,48 ile 83,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.