Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Kasım Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

08.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,54 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 38,06 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 38,11 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,93 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,31 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

Brent petrolün varil fiyatı 81,27 dolarla 24 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.

RESESYON ENDİŞELERİ PETROL FİYATLARINI AŞAĞIYA ÇEKİYOR

Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve devam eden İsrail- Filistin çatışması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dünya genelinde artan resesyon endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Dün, ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduklarını ifade etti.

ABD'DEKİ GELİŞMELER DE FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi.

AKARYAKITA İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Dolar kurunun 28,50 seviyelerinde dengelenmesi ve brent petrolün son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıtta fiyatlar önümüzdeki günlerde düşebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.