Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Eylül Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL



08.09.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,84 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 37,92 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,97 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,25 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,12 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,71 dolardan işlem görüyor.

Dün 90,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 89,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,55 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük iki petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatma kararının yol açtığı arz endişeleri nedeniyle yılın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

ABD dolarındaki değer artışı ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki belirsiz ekonomik görünüm de petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine ilişkin artan endişelerle dün günü 105 seviyesinden tamamlayarak, 9 Mart'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

Çin tarafında ise ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın işareti olarak görülen ihracat ve ithalattaki düşüş eğilimi ağustosta da sürdü. Çin Gümrükler Genel İdaresinin dün açıklanan verilerine göre, ağustosta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 8,8 azalarak 284,9 milyar dolara, ithalat da yüzde 7,3 düşüşle 216,5 milyar dolara geriledi.

Ülke ekonomisine dair artan endişelerle dolar/yuan paritesi yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşırken, parite yuandaki değer kaybıyla yaklaşık son 16 yılın zirvesinde seyrediyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 300 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 5 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 700 bin varil düşüş kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş ülkede talebin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 89,74 ile 90,18 dolar aralığının direnç, 89,30 ile 88,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.