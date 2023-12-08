8 Aralık güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

08.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,58 TL

Gazyağı TL/lt: 32,52 TL

Motorin TL/lt: 35,43 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 35,48 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 25,25 TL

Fuel Oil TL/Kg: 21,75TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,71 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,24 artışla 75,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,82 dolardan alıcı buldu.

Artan arz ve talep belirsizlikleri nedeniyle yaklaşık son 5 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, kar alımları ve Suudi Arabistan ile Rusya'nın OPEC+ grubu üyelerine anlaşmaya uyma çağrısıyla yeniden yükselişe geçti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan ortak yazılı açıklamada, tüm katılımcı ülkelerin, üreticilerin ve tüketicilerin çıkarlarına hizmet edecek ve küresel ekonominin büyümesini destekleyecek şekilde OPEC+ anlaşmasına uyması gerektiği belirtildi.

Geçen hafta yapılan OPEC+ grubu toplantısında bazı üye ülkeler, mevcut üretim kesintilerine ek olarak günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceğini duyurmuştu.

Uzmanlar, OPEC+ grubu üretim kesintisine ilişkin ayrıntı eksikliğinin piyasalarda belirsizlikleri artırdığını ayrıca gelecek yıl öngörülen arz fazlalığının yalnızca bir kısmına karşılık geldiğini ifade ediyor.

Öte yandan, Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve ABD'deki güçlü petrol üretim seviyeleri de fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,74 ile 75,96 dolar aralığının direnç, 75,52 ile 75,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.