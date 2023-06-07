Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Haziran Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

07.06.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 21,27 TL

Gazyağı TL/lt: 18,81 TL

Motorin TL/lt: 19,37 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,42 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,75 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,11 TL

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

Döviz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 36 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 21 lira seviyesine yükseldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 79 kuruşa, Ankara'da 21 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 30 kuruşa yükseldi.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 75,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,26 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'den gelen karışık ekonomik verilerin küresel ekonomik resesyon endişelerini artırması etkili oldu.

Petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın temmuzda petrol üretiminde günlük 1 milyon varil ek kesintiye gitme kararının ardından pazartesi günü 1 dolardan fazla yükselmişti. Ancak, ekonomik yavaşlamaya yönelik giderek artan endişeler salı gününden bu yana petrol fiyatlarını sınırlandırarak OPEC+ grubunun fiyatları destekleme çabalarını törpülüyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ihracatın mayısta beklenenden çok daha hızlı daraldığına ve ithalatın daha yavaş da olsa düştüğüne yönelik haber akışı fiyatları baskılıyor. Çin'de mayıs ayı dış ticaret fazlası 65,8 milyar dolarla beklentilerin altında seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler de yatırımcıların temkinli davranmalarına neden oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülürken, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentiler de güçlü kalmaya devam ediyor.

Öte yandan Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 710 bin varil azalış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin varil artış olacağı yönündeydi.??

Stoklardaki azalış öngörüsü ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Uzmanlar, arz daralması endişeleriyle birlikte yaz seyahat sezonunun yaklaşmasının da gelecek aylarda benzin ve jet yakıtı talebini artıracağını ve fiyatların 80 ila 90 dolar bandında seyredebileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,89 ile 76,02 dolar aralığının direnç, 75,66 ile 75,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.