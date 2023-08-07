Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

07.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,13 TL

Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

Motorin TL/lt: 36,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 36,51 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Son dönemde üst üste gelen zamlarla 36 lirayı aşan benzin ve motorine yeni zamlar yolda. OPEC+ ülkelerinin üretim kesintisiyle 86 dolara çıkan brent petrolün varil fiyatı son 4 ayın zirvesini gördü. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.

BRENT PETROL NE KADAR?

OPEC+ kesintileriyle petrol primlerini artırdı, dört ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Petrol fiyatları, önde gelen üreticiler Suudi Arabistan ve Rusya'nın küresel piyasaları daha da sıkılaştırmak ve fiyatları desteklemek için arzı bir ay daha düşük tutma sözü vermesinin ardından primini artırarak Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Brent ham petrol vadeli işlemleri asya seansında 25 sent artışla varil başına 86,49 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas(WTI) tipi ham petrol %0,3 artışla varil başına 83,05 dolar oldu. Her iki kontrat da geçen hafta üst üste altıncı haftalık kazancını elde ederek Aralık 2021'den Ocak 2022'ye kadar olan en uzun kazanç serisini yakaladı.

Son haftalarda fiyatları destekleyen faktörler arasında ABD'nin faiz artırımlarını azaltacağı beklentisi, OPEC+ arzındaki azalma ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de kötü geçen ikinci çeyreğin ardından petrol talebini canlandıracak teşvik umutları yer alıyor. Dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan Perşembe günü günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Eylül sonuna kadar uzattı ve bunun ötesine uzatılabileceğini veya derinleştirilebileceğini ekledi. Krallığın Eylül ayı üretimi yaklaşık 9 milyon varil olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

7 AĞUSTOS İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin paylaştığı 7 Ağustos İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: