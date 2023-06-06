Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Haziran Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

06.06.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 21,27 TL

Gazyağı TL/lt: 18,81 TL

Motorin TL/lt: 19,37 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,42 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,75 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,11 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 76,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Suudi Arabistan'ın son yıllardaki en büyük üretim kesintisini açıklamasıyla ortaya çıkan arz endişelerine rağmen devam eden küresel ekonomik endişeler etkili oldu.

Suudi Arabistan, pazar günü gerçekleştirilen 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın ardından, temmuzda petrol üretiminde günlük 1 milyon varil ek kesintiye gitme kararı açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.

Toplantıda üye ülkeler bu yılın sonuna kadar mevcut üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmezden, 2024'te toplam üretimini 40 milyon varil seviyesinde tutma kararı aldı.

Ancak, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikası adımları yatırımcıların odağında olmayı, makroekonomik veriler de karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,3'e düşerken, fabrika siparişleri nisanda yüzde 0,4 artsa da öngörüleri karşılayamadı. Söz konusu veriler talep endişelerini güçlendirerek fiyatları baskılıyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda faiz oranlarını artırıp artırmayacağına ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı ticaret verilerine odaklandı.

Öte yandan, yaz seyahat sezonun yaklaşması da gelecek aylarda benzin ve jet yakıtı talebinin artacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirerek fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 76,54 ile 76,74 dolar aralığının direnç, 76,21 ile 76,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.