Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Eylül Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

06.09.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,84 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 37,92 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,97 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,89 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,21 TL

AKARYAKITA, BENZİNE, MOTORİNE ZAM VAR MI?

Son dönemde üst üste gelen zamlarla 37-38 liralara dayanan benzin ve motorine yeni zamlar yolda. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini uzatma kararıyla yükselişe geçen brent petrolün varil fiyatı 91 dolarla son 10 ayın zirvesini gördü. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA KESİNTİYİ YIL SONUNA KADAR UZATTI



Suudi Arabistan dün, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil seviyesindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

BRENT PETROL KASIM 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Dün 91 doları gören brent petrolün varili şu sıralar 90 dolar seviyelerinde

AKARYAKITA YENİ ZAMLAR KAPIDA

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Günlerdir 27 lira sınırında hareket eden dolar kurunun yüksek olması ve brent petrolün 91 dolara yükselerek son 10 ayın zirvesini görmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıta önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelebilir.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,89 dolardan işlem görüyor.

Dün 90,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 89,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini uzatma kararının yol açtığı arz endişeleri nedeniyle yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Suudi Arabistan dün, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil seviyesindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Yatırımcılar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini ekim ayını dahil edecek şekilde uzatmasını bekliyordu.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Petrol fiyatları yeni güne yatay seyirle başlarken, yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları ile enflasyona ilişkin endişelerin tekrardan alevlenmesi fiyatlarda bir miktar düşüşe neden oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek dönem politikalarına ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemdeki ekonomik verilerin Fed'e enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarının gerekli olup olmadığına karar verirken biraz zaman kazandıracağını belirtti.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki son yükselişin ülkenin enflasyonla mücadelesinin önünde engel olabileceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 90,04 ile 90,28 dolar aralığının direnç, 89,80 ile 89,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.