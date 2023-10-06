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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Ekim Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Benzine indirim var mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

06.10.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 33,54 TL

Gazyağı TL/lt: 37,29 TL

Motorin TL/lt: 40,15 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,20 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,47 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,05 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,15 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 84,15 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,41 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden verilerin ardından fiyatlar, dün yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkede benzin stokları yaklaşık 6 milyon 500 bin varil artarak 227 milyon varile yükseldi.

ABD'de yaz sezonunun sona ermesiyle petrol talebinin düşmeye başladığına işaret eden veriler, fiyatlardaki düşüşü destekledi.

Azalan arz endişeleri fiyat düşüşünü destekliyor

Rus hükümetinin, bugün limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatına yönelik yasağı kısmen kaldırdığını açıklaması, piyasalardaki arz yönlü endişeleri azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Petrol rafinerileri için sübvansiyon veya amortisman ödemelerinin yeniden başlatıldığı, üretilen motorinin yüzde 50'sinin iç piyasaya tedarik edilmesi şartıyla, limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatı yapılabileceği kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar yasağın devam edeceğini söylemişti.

Brent petrolde teknik olarak 84,46 ile 84,81 dolar aralığının direnç, 83,71 ile 83,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.