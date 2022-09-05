Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5 Eylül Benzine ve Motorine ZAM var mı? Motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde ise 69 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Önceki gün benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı. Bu indirimin ardındansa bir zam haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde ise 69 kuruş zam bekleniyor.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 19 LİRA 22 KURUŞA YÜKSELECEK

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 22 kuruşa, motorinin ise 25 lira 16 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI

05.09.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 18,65 TL

Gazyağı TL/lt: 23,32 TL

Motorin TL/lt: 24,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 24,51 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,02 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,77 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.07 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.20 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.16 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,27 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 95,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,41 artarak 95,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapılacak toplantısında üretimi kısacağına ve piyasalardaki arz daralmasını destekleyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Kovid-19 salgınına karşı yeniden alınan karantina tedbirleri nedeniyle yaşanabilecek talep azalmasına karşı OPEC+ grubun fiyatları yüksek tutmak için üretimde kesintiye gidebileceğini öngörüyor. Çin'de mevcut durumda 33 şehirdeki yaklaşık 65 milyondan fazla kişinin kısmi veya tam kapanma tedbirleri altında olduğu hesaplanıyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve OPEC+ grubu üyelerinden Rusya'nın ise şu anda bir üretim kesintisini desteklemediği ve bu nedenle üretimin sabit tutulabileceği de düşünülüyor.

OPEC+ grubu, önceki toplantısında eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos aylarında ise günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Öte yandan, İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. İran'ın Viyana görüşmelerindeki müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayı canlandırmak için hazırlanan anlaşma metninde belirsizlik ve boşlukları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler, 8 Ağustos'ta sona ermişti.

Müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran daha olumlu işaretler vermişti.

Brent petrolde teknik olarak 95,45 ile 95,83 dolar aralığının direnç, 94,46 ile 93,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 5 Eylül 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 5 Eylül 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 5 Eylül 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.