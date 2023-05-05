Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Mayıs Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

06.05.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,41 TL

Gazyağı TL/lt: 17,55 TL

Motorin TL/lt: 17,92 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 17,97 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,62 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,21 TL

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 6 Mayıs Cumartesi gününden itibaren benzine 1 lira 6 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 18 lira 81 kuruş, Ankara'da 19 lira 16 kuruş ve İzmir'de ise 19 lira 12 kuruştan satılacak.

BU GECE YARISI BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

6 Mayıs Cumartesi gününden itibaren benzine 1 lira 6 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 18 lira 81 kuruş, Ankara'da 19 lira 16 kuruş ve İzmir'de ise 19 lira 12 kuruştan satılacak.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 73,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde faiz artışını durduracağına ve büyük petrol üreticilerinin haziranda yapılacak bir sonraki toplantısında üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Fed'in çarşamba günü yayımlanan karar metninde, "yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin çıkarılması, bankanın sıkılaştırma döngüsünde olası duraksamanın sinyali olarak yorumlandı.

OPEC+ grubunun nisan toplantısında yeni üretim kesintileri açıklamasına rağmen petrol fiyatlarının ekonomik durgunluk ve faiz oranlarındaki artışlarla ilgili endişeler nedeniyle düşmeye devam etmesi, gözleri grubun 4 Haziran'da yapılacak bir sonraki toplantısına çevirdi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten, bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Öte yandan, ABD ve Çin'de talepte yavaşlama beklentileri fiyatları baskılıyor.

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklaması sonrası hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

Çin'de imalat faaliyeti, siparişlerin düşmesi ve zayıf iç talep nedenleriyle nisanda beklenmedik bir şekilde daraldı. Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 56,4'e geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 73,70 ile 74,86 dolar aralığının direnç, 71,40 ile 70,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 5 Mayıs 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: