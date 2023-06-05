Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Haziran Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

05.06.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 21,25 TL

Gazyağı TL/lt: 18,81 TL

Motorin TL/lt: 19,35 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,40 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,75 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,11 TL

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bu hafta da motorine zam geliyor. Yapılması beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı yeniden 21 lira seviyelerine çıkacak.

MOTORİNE KALLAVİ ZAM

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından sırada motorin var. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine gelmesi beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın 7 Haziran Çarşamba saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Gelecek zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 19,36 TL'den 20,78 TL'ye çıkacak. Motorin İstanbul'un Anadolu yakasında 20,72 TL'den, Ankara'da 21,16 TL'den ve 21,27 TL'den satılacak.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,19 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 77,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın temmuzda petrol üretiminde günlük 1 milyon varil ek kesintiye gitme kararı etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dün gerçekleştirilen 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.

Toplantıda üye ülkeler bu yılın sonuna kadar mevcut üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmezden, 2024'te toplam üretimini 40 milyon varil seviyesinde tutma kararı aldı.

Arz tarafında endişelere neden olan bir başka gelişme ABD'deki petrol sondajının azalması oldu. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un cuma günü yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Mayıs -2 Haziran haftasında önceki haftaya göre 15 azalarak 555'e geriledi.

Böylece ülkedeki sondaj kulesi sayısı geçen yılın nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de sondaj, düşük seyreden petrol fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle aralıktan bu yana yavaşlıyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayacağı ihtimali talep tarafında olumlu beklenti yaratarak fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek hafta yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,49 ile 78,21 dolar aralığının direnç, 76,34 ile 75,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.