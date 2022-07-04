Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 4 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

04.07.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 25,17 TL

Gazyağı TL/lt: 24,72 TL

Motorin TL/lt: 26,64 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 26,69 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 19,38 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,21 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.69 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.44 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 10.74 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.50 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.49 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.60 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.73 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.57 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 112,21 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 112,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,95 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ekonomik resesyon beklentilerine rağmen düşük OPEC üretimi, Libya'daki karışıklıklar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle devam eden arz daralması endişeleri etkili oluyor.

Küresel bazda önemli merkez bankalarının agresif sıkılaştırıcı para politikalarını benimsemesinin ardından makroekonomik verilerde gözlemlenen yavaşlama, resesyon ihtimaline sebep oluyor. Bu gelişmelerin petrol talebini de olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatları baskılıyor.

Libya'da siyasi karışıklıkların devam edeceğine yönelik işaretler, piyasaların daha fazla arz kesintisiyle mücadele edeceğine yönelik beklentileri kuvvetlendiriyor. Libya Ulusal Petrol Kurumundan geçen hafta yapılan açıklamada, ihracatının günlük 865 bin varil azalarak 365 ila 409 bin varil arasına gerilediği duyuruldu.

Öte yandan Norveç'te petrol ve gaz işçileri tarafından bu hafta için planlanan grevlerin de ülkenin üretiminde günlük 130 bin varillik azalışa neden olacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 112,44 ile 112,72 dolar aralığının direnç, 111,67 ile 111,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 4 Temmuz 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 4 Temmuz 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 4 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.