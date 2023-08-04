Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 4-5 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI

04.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,10 TL

Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

Motorin TL/lt: 36,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 36,51 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,19 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 85,14 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 85,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kesintisi kararının ardından piyasalarda zemin kazanan arz endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın dün Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Suudi Arabistan, temmuzda başladığı, ağustosta uzattığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzattı.

Söz konusu kararla ülkenin toplam günlük üretiminin eylülde 9 milyon varile gerileyeceği, kesintinin eylülden sonra artırılarak devam ettirilebileceği belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da aynı gün ülkesinin petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda eylülde petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurdu.

Rusya ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantı öncesinde gelen üretim kesintisi açıklamalarının ardından piyasalar Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısına odaklanırken, üye ülkelerin toplam üretim planında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Grup, geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.

Öte yandan, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi piyasalardaki talep endişelerini güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,47 ile 85,99 dolar aralığının direnç, 84,95 ile 84,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

4 AĞUSTOS İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin paylaştığı 4 Ağustos İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: