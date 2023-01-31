Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 31 Ocak Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

31.01.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 21,10 TL

Gazyağı TL/lt: 24,99 TL

Motorin TL/lt: 23,42 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,47 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,92 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,79 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 84,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı tutumları etkili oldu.

Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişeleri artıyor. Bu durum ise petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor.

Öte yandan, OPEC+ grubu 1 Şubat'ta üretim politikasını gözden geçirmek üzere çevrim içi toplanacak.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Avrupa Birliği'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün, G7 ülkelerinin bu ürünlere yönelik tavan fiyat uygulamasının da devreye girmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,20 ile 84,38 dolar aralığının direnç, 84,02 ile 83,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 31 Ocak 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: