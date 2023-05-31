Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 31 Mayıs Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

31.05.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 21,25 TL

Gazyağı TL/lt: 18,81 TL

Motorin TL/lt: 19,35 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,40 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,75 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,11 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 73,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerin talebin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Zayıflayan talep nedeniyle Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,8'e düşerek beklenenden daha hızlı daraldı. PMI, 49,4'lük tahminin gerisinde kalırken, bu rakam nisanda 49,2 seviyesindeydi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısında petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş nedeniyle üretim kesintilerini artırıp artırmayacağına ilişkin belirsizlik de piyasalarda baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın geçen hafta yaptığı petrolde satış pozisyonu açanlara "dikkatli olmaları" uyarısı grubun üretim kesintisine gidebileceğine yönelik bir sinyal olarak okunurken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise OPEC+ grubunun yeni bir petrol üretim kesintisi kararına gitmesinin pek muhtemel olmadığını söylemişti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışı ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, dün yaptığı açıklamada, borç limitinin artırılmasına yönelik tasarının yeterli sayıda Cumhuriyetçinin desteğini alacağından emin olduğunu aktarırken, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de borç limiti tasarısının geçirilmesine yönelik desteğin kazanılmasına dair bir sorun görmediğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 73,78 ile 73,89 dolar aralığının direnç, 73,45 ile 73,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.