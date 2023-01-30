Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 30 Ocak Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

30.01.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 21,10 TL

Gazyağı TL/lt: 24,99 TL

Motorin TL/lt: 23,42 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,47 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,92 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,79 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,06 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 88,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 azalarak 86,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,39 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, 1 Şubat'ta gerçekleşecek OPEC+ toplantısı ve AB'nin Rus rafine ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta devreye alacağı ambargo öncesinde düşüş gösterdi.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çevrim içi yapacağı toplantıda, tarafların üretim politikasını gözden geçirmesi bekleniyor.

Ayrıca, Rus rafine petrol ürünlerine yönelik AB ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Söz konusu yasağın üretimi olumsuz etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, ambargo başladığında fiyatların nasıl etkileneceğini temkinli şekilde bekliyor.

Öte yandan, dünyanın ikinci büyük petrol tüketici ülkesi Çin'de ise harcamaların ve seyahat yoğunluğunun Kovid-19 öncesi seviyelere yaklaşması ve vakalarda yeni bir artış yaşanmamasıyla ekonomide toparlanma beklentisi artıyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin, hafta sonu petrol talebinin artışını destekleyecek adımlar atılacağının sinyalini verdi. Talepte artış beklentisi petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 86,12 ile 86,46 dolar aralığının direnç, 85,78 ile 85,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 30 Ocak 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: