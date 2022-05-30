Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 30 Mayıs Benzine ve motorine ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları! - Haberler

Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

30.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 25,00 TL

Gazyağı TL/lt: 23,59 TL

Motorin TL/lt: 24,40TL

TL/lt: 24,40TL Motorin (Excellium) TL/lt: 24,45 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,81 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,42 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.32 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.24 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.19 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 113,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 118 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 113,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 113,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol piyasalarındaki arz daralması endişeleri ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yaklaşan seyahat sezonuyla artan güçlü talep beklentileri etkili oldu.

AB ülkeleri liderlerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağı beklentilerine yönelik açıklamalar arz daralması endişelerini destekliyor.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti. Pakette, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak durdurulması yer alıyor.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

Son olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e yazdığı mektupta, AB'nin Rusya'ya karşı bugüne kadar masaya getirdiği tüm yaptırım tekliflerini kabul ettiğini ama 30-31 Mayıs'taki AB Konseyi'nde gündeme getirilmesi planlanan yeni yaptırım paketini kabul etmeyeceğini belirtti.

ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'nden eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonunun yaklaşması da petrol talebinde yükseliş beklentilerini artırıyor. Bu durum arz daralması endişelerinin yaşandığı küresel piyasalarda fiyatların yükselişini destekliyor.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de devam eden Kovid-19 tedbirleri ise fiyatları baskılamayı sürdürüyor. Başkent Pekin ve ülkenin ticaret merkezi Şanghay başta olmak üzere nüfusu yoğun, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki kısıtlamalar, ekonomi üzerinde etkili oluyor. Buna rağmen, petrol fiyatları küresel piyasalarda son iki ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,95 ile 116,07 dolar aralığının direnç, 113,83 ile 112,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 30 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 30 Mayıs 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 30 Mayıs 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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