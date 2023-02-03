Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 3 Şubat Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

03.02.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 21,14 TL

Gazyağı TL/lt: 23,39 TL

Motorin TL/lt: 21,80 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 21,85 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,92 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,79 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 82,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, devam eden resesyon endişelerinin yol açtığı zayıf talep görünümü etkili oldu.

Dünya genelinde önemli merkez bankaların para politikalarına ilişkin belirsizlikler azalsa da devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, açıklamalarında şahin tonunu yumuşatsa da son toplantıda iş gücü piyasasının hala sıkı olması nedeniyle birkaç faiz artışına daha ihtiyaç duyabileceklerini belirtti.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik ve talebe yönelik toparlanmaya ilişkin karışık sinyaller de belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde etkiliyor.

Öte yandan, 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek Rus rafine petrol ürünlerine yönelik AB ambargosu da arz endişelerini tetikleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.

AB ülkeleri, Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar, sıvı yakıtın variline 45 dolar tavan fiyat uygulanmasını da değerlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,21 ile 82,40 dolar aralığının direnç, 82,02 ile 81,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 3 Şubat 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: