Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 3-4 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

03.01.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,84 TL

Gazyağı TL/lt: 36,15 TL

Motorin TL/lt: 39,35 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 39,40 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,04 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,69 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 75,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,36 dolardan alıcı buldu.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri petrol fiyatları üzerindeki etkili olmaya devam ediyor. Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Söz konusu eylemler küresel tedarik zinciri krizi yaşanabileceği endişelerini artırırken, sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği ihtimali fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Açıklamada, "Bu yasa dışı eylemler, onlarca masum denizcinin hayatını tehlikeye atmaktadır ve uluslararası ticaretin serbest akışını kesintiye uğratmayı sürdürmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'in güneyindeki ticari gemilere yönelik 24. saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da gerginliğin giderek artacağı ihtimalinin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek veriler fiyatların yükselişini sınırlıyor. Yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarını bekliyor. Ayrıca gün içinde Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stok verilerini açıklayacak. Veriler ülkede talebe yönelik önemli bir gösterge olmasından dolayı fiyatların hareketini de etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,12 ile 76,47 dolar aralığının direnç, 75,77 ile 75,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.