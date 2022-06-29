Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29 Haziran Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bugün itibarıyla 2 lira 50 kuruşluk indirim gelirken, bu geceden itibarense 84 kuruşluk yeni bir indirimin gelmesi bekleniyor.

İNDİRİM ÜSTÜNE İNDİRİM GELİYOR

Günlerdir art arda gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorinde 29 Haziran 2022 itibarıyla 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 66 kuruştan satılacak.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 113,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 118,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,8 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 113,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları dün, G7'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım taahhütlerinin küresel piyasalarda arz daralması endişelerine yol açmasıyla günlük yaklaşık yüzde 2'lik yükseliş kaydetmişti.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirdiği piyasalarda petrol fiyatları bugün güne küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ağır basmasıyla düşüş eğiliminde başladı.

Piyasaların odağında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yarın gerçekleştireceği toplantı yer alıyor. Ağustos ayına ilişkin üretim artışının görüşüleceği toplantıda, grubun hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, üye ülkelerdeki sınırlı yedek kapasite ile Rusya'nın arz kayıpları nedeniyle grubun aylık üretim artışı hedefini tutturmakta zorlanacağını belirtiyor.

OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı.

ABD'nin petrol stoklarında düşüş öngörüsü

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 799 bin varil düşüş öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 110 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki düşüş öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 114,02 ile 115,37 dolar aralığının direnç, 112,67 ile 111,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

29.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 27,27 TL

Gazyağı TL/lt: 27,91 TL

Motorin TL/lt: 27,44 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 27,49 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,71 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,84 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 12.30 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 12.04 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 12.34 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 12.10 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 12.09 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 12.20 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 12.33 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 12.17 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 29 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 29 Haziran 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 29 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN



Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.