Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Mayıs Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

29.05.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,59 TL

Gazyağı TL/lt: 18,24 TL

Motorin TL/lt: 19,35 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,40 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,75 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,11 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,34 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 77,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de borç limiti krizine ilişkin Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler'in prensipte anlaşması etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın Amerikan halkı için iyi bir haber olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Öte yandan uzmanlar, borç anlaşmasından kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artışın kısa ömürlü olacağını çünkü ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz oranlarını artırma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Yatırımcılar, ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin sinyaller için bu hafta dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki imalat ve hizmet verilerini ve cuma günü ABD tarım dışı istihdam verilerini izliyor olacak.

Arz tarafında, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD'deki petrol üretimi büyümesinin yavaşlayabileceği hesaplanıyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 570'e geriledi. Böylece ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Brent petrolde teknik olarak 77,54 ile 77,71 dolar aralığının direnç, 77,28 ile 77,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.