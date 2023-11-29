30 Kasım güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Kasım Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

29.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,57 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 37,58 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,63 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,42 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,91 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 81,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi grubun daha fazla üretim kesintisine gideceğine ilişkin haber akışı arz endişelerine neden oldu.

Piyasalarda yıl sonuna kadar arz yönlü daralma beklenirken, gelecek yılın ilk yarısında grubun mevcut üretim kesintilerine rağmen arz fazlalığı olacağı öngörülüyor. Bu durum, grubun olası adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Karadeniz'deki fırtına nedeniyle günlük yaklaşık 2 milyon varillik petrol ihracatının sekteye uğraması da fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, fırtınanın Kazak petrolünün ana ihracat terminali olan CPC'deki (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu) faaliyetleri aksatması nedeniyle ülkenin en büyük petrol sahaları Tengiz, Kaşagan ve Karaçıganak'ın toplam günlük petrol üretimini 27 Kasım'dan bu yana yüzde 56 azalttığını bildirdi.

Öte yandan, piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentiler güçlendi.

Dolar endeksi de Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin baskısıyla geriledi. Bu durumun, diğer para birimlerini kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek kısa vadede talebi artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,79 ile 82,35 dolar aralığının direnç, 81,23 ile 80,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.