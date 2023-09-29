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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Eylül Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

29.09.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,67 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 40,08 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,13 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,95 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,66 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 93,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,69 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzı endişeleriyle dün yılın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları, yatırımcıların kar amaçlı satışları ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerini azaltabileceğine ilişkin haber akışıyla geriledi.

Fiyatlar yeni güne yatay seyirle başlarken, arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişeleri fiyatların seyrinde etkili olmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, arz tarafında Suudi Arabistan başta olmak üzere OPEC+ grubunun üretim kesintilerini planlanandan daha erken hafifletmeye başlayabileceği beklentisinin oluşabileceğine işaret ediyor.

Talep tarafında ise dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de olumlu ekonomik veriler ve bir haftalık sonbahar festivali tatilinin, yakıt talebini artıracağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,19 ile 93,45 dolar aralığının direnç, 92,93 ile 92,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.