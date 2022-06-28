Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28 Haziran Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
- Güncelleme:
Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, Benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı İstanbul, Ankara'da ne kadar, kaç TL?
Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Günlerdir art arda gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu kez büyük bir indirim geliyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 50 kuruşluk indirim bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27 lira 49 kuruştan satılacak.
28.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 27,27 TL
- Gazyağı TL/lt: 27,91 TL
- Motorin TL/lt: 29,94 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 29,99 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,71 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 15,84 TL
Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)
- İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 12.30 TL/ LT
- İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 12.04 TL/ LT
- Ankara LPG fiyatı: 12.34 TL/ LT
- İzmir LPG fiyatı: 12.10 TL/ LT
- Bursa LPG fiyatı: 12.09 TL/ LT
- Antalya LPG fiyatı: 12.20 TL/ LT
- Konya LPG fiyatı: 12.33 TL/ LT
- Adana LPG fiyatı: 12.17 TL/ LT
Türkiye Petrolleri 28 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
Türkiye Petrolleri 28 Haziran 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
Türkiye Petrolleri 28 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız
Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.