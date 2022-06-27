Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27 Haziran Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

27.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 27,27 TL

Gazyağı TL/lt: 27,91 TL

Motorin TL/lt: 29,94 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 29,99 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,71 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,84 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 12.30 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 12.04 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 12.34 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 12.10 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 12.09 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 12.20 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 12.33 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 12.17 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 109,07 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 109,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 109,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,45 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya'nın petrol ve gaz ihracatının kısıtlanmasına yönelik atılabilecek muhtemel adımlara ilişkin beklentiler, petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. G7 üyeleri, mevcut "enerji krizinden" çıkılması konusunda daha fazla petrol arzının küresel pazara ulaşmasına izin verilmesini istiyor ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması ve Moskova'nın gelirlerinin kısılması yönelik tedbirleri değerlendiriyor.

Söz konusu beklentiler ise piyasalarda daha fazla arz daralması yaşanacağı endişelerine yol açıyor ve fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Uzmanlar, tavan fiyat uygulamasının uygulanabilirliğine şüpheyle yaklaşıyor ve Rusya'nın bu adım karşısında G7 ekonomilerine petrol ve rafine ürün ihracatını yasaklaması ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Zirvede liderlerin İran nükleer anlaşması konusunda yürütülen müzakereleri ele alması bekleniyor. Piyasalarda, İran'ın yeniden petrol ihracatına başlayacağı beklentileri güçleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana nükleer müzakereleri kapsamında geçen hafta Tahran'a gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, gelecek günlerde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan, piyasalar küresel arz daralmasının yaşandığı bir dönemde, Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun perşembe günü gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. OPEC+ grubunun ağustosta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor. OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 109,29 ile 109,55 dolar aralığının direnç, 108,73 ile 108,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Haziran 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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