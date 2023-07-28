Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Temmuz Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

28.07.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,07 TL

Gazyağı TL/lt: 32,31TL

Motorin TL/lt: 35,33 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 35,38 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 25,78 TL

Fuel Oil TL/Kg: 22,36 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,58 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 83,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla düşüşe geçti. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi bugün saat 09.49 itibarıyla pazartesi günü kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 101,567 oldu.

Öte yandan, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtladı. Dün, ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını açıkladı.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha fazla büyüdüğünü gösteren veriler, bu yıl petrol talebinin de artacağı beklentisini destekledi.

Ayrıca, petrol piyasaları küresel arz daralmasına odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla yılın ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Üretim kesintilerinin yol açtığı arz endişeleri fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,63 ile 83,76 dolar aralığının direnç, 83,25 ile 83,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

28 TEMMUZ İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin paylaştığı 28 Temmuz İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: