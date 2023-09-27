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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Eylül Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

27.09.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 336,67 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 40,08 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,13 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,95 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,66 TL

AKARYAKITA İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

Son dönemde art arda zam uygulanan akaryakıta bu kez indirim geldi. Benzin bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruşa düştü.

İSTANBUL'DA 36 LİRA 66 KURUŞA DÜŞTÜ

Bu gece itibarıyla (27 Eylül Çarşamba) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 94 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruşa, İzmir'de 37 lira 36 kuruşa, Ankara'da ise 37 lira 26 kuruşa düştü. Motorinin fiyatı ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 93,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,36 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebindeki olumsuz görünüm nedeniyle gerileyen petrol fiyatları, piyasalarda küresel petrol arzına ilişkin endişelerin ağır basmasıyla yeniden yükselişe geçti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar devam etmesi planlanan üretim kesintileri nedeniyle gelecek aylarda piyasalarda arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Rusya'nın ülkede artan fiyatlar nedeniyle geçen hafta benzin ve motorin ihracatını geçici bir süreliğine durdurması ise halihazırda arz endişelerinin yaşandığı piyasalarda tedirginliği artırıyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artması fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Amerikan Petrol Enstitüsü dün ülkedeki petrol stoklarının 1 milyon 586 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 650 bin varil azalacağı yönündeydi. Piyasalar, bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinden gelecek resmi rakamları takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 93,41 ile 94,09 dolar aralığının direnç, 92,73 ile 92,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.