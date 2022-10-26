Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26 Ekim Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Motorine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

26.10.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,64 TL

Gazyağı TL/lt: 23,79 TL

Motorin TL/lt: 26,33 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 26,38 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,22 TL

Fuel Oil TL/Kg: 16,28 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 10.29 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.03 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.02 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.15 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.29 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.12 TL/ LT

AKARYAKITA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıta zam veya indirim geleceği yönünde bir bilgilendirme bulunmamaktadır. Akaryakıta indirim veya zam geldiğinde haberimiz de güncellenecektir.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 26 Ekim 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: